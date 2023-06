Sin deuda dolarizada, Tucumán no ingresa en las restricciones del Central

La disposición del Banco Central, que obliga desde mañana a las provincias y gobiernos locales a cancelar parte de las deudas en dólares ya sea con divisas extranjeras propias o con financiamiento del mercado, no tendrá aplicación en Tucumán. Así lo afirmó a LA GACETA el ministro de Economía, Eduardo Garvich, que agregó que la Provincia no ha contraído nuevo endeudamiento en moneda extranjera y, por lo tanto, no requiere de dólares para cumplir sus compromisos financieros.