En su minicrisis, a Armani no lo dejan solo

“Es injusto cómo lo critican a Armani. La pelota perdió dirección antes de que le llegue y por eso fue gol. Es fácil hablar desde afuera”, dijo José Luis Chilavert, ex jugador del “fortín” que estuvo atento al partido. “Se le mueve la pelota, no fue un error técnico. Yo no sé cómo se podía hacer para atajarla”, señaló Gastón Gómez, arquero rival de Armani en la noche del lunes.