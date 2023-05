River sacó un punto, pero dejó escapar dos

Motivos no le faltaban. River había sido superior en ese primer tiempo, que pareció un partido de Playstation: de un arco al otro, el box to box, como dicen en Inglaterra. Aunque lo cierto es que más se fue hacia el custodiado por Gastón Gómez, que se cansó de sacar pelotas de gol. Si Vélez se fue al descanso con apenas un gol que remontar y no tres, fue por “Chila”. En la única que no pudo sacar, no tenía nada que hacer: Robert Rojas capturó en rebote dentro del área y a cobrar.