Qué reveló la autopsia sobre la muerte del amigo de Luciana Salazar

“Cuando llegaron los oficiales, la puerta no estaba forzada, la ventana tampoco, el lugar no estaba desordenado, no encontraron alcohol ni drogas, no había una situación de lucha en el lugar, que son los indicios que pueden marcar que se dio algún tipo de situación o circunstancia violenta. Con esto quiero decir que, como se dice en criminalística, no hay intervención de un tercero”, detalló.