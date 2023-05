Masso: "Judicializaron la elección porque tienen miedo a perder el poder"

"¿Por qué no plantearon esto mismo en 2019? Sabemos que no lo hicieron porque les convenía votar el 9 de junio, ya que no querían estar asociados al Gobierno de Mauricio Macri, que se desmoronaba. Por eso, Germán Alfaro estuvo de acuerdo en que las elecciones se adelantaran tres meses", añadió el candidato a gobernador.