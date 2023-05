Panorama nacional y mundial del bioetanol

La BCR informó que Brasil tiene más de 30 millones de vehículos con motores “flex” y pueden usar el alcohol hidratado hasta E-100. Observando los precios internacionales para mayo 2023, en EEUU son U$S 0,75/l, en Paraguay U$S 0,77/l, en Argentina U$S 0,748 (con $240/dólar Bco. Nación), en la UE varía entre U$S 1,238 a 2,118. En Brasil (en 2022) eran U$S 0,94/l. La nafta súper en Tucumán son U$S 0,90/l.