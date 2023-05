Rompen el vidrio del negocio y sacan piezas por $ 200.000

“Cuando les pregunté que esperaban para poner un policía por la zona, porque son un montón de locales a los que asaltaron, me dijeron que no había ninguno porque entre los vecinos nunca nos juntamos para presentar una nota pidiendo un policía permanente”, explicó Natalia. “El jefe de la regional me dijo que recursos sí hay, sólo era cuestión de pedirlo porque no estaban al tanto de la situación que se vivía. Es una vergüenza, parece que tiene más peso una nota que todas las denuncias que venimos presentando los distintos vecinos a los que nos asaltaron”.