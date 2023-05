El conmovedor mensaje que le mandó Mauro Viale a su nieto días antes de morir

“Le dije que se tenía que hacer el test de covid porque no estaba respirando bien y me dijo ‘ni en pedo, no me rompas las pelotas, es la vacuna que me da fiebre’. Mi papá era así. Se fue a dormir así y el test se lo hizo el sábado a la mañana y dio positivo”, le contó Jonatan Viale a su colega María Julia Oliván, en el canal de YouTube BorderPeriodismo.