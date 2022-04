“Me faltan tus brazos protectores”: Jonatan Viale recordó a su padre, Mauro Viale, a un año de su muerte

Jonatan Viale rememoró a su padre, Mauro Viale, en el aniversario de su muerte y realizó un emotivo posteo en Twitter. “Me faltan tus brazos protectores”, escribió.

El presentador de televisión de 73 años murió el 11 de abril de 2021, a causa de una trombosis que le provocó un infarto masivo cuando estaba internado en el sanatorio Los Arcos. Esta internación fue después de contraer coronavirus y estar afectado por una neumonía bilateral.

“Un año sin vos”, inicia su texto Jonatan. “No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más. Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas”, añadió.

Y concluyó su mensaje: “El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito”. En una entrevista a La Nación, contó cómo vive el duelo por la muerte de su padre. “El dolor por la muerte de mi padre no se fue; aumentó. Todo el tiempo se me vienen recuerdos”, dijo.

Veo el sol y hablo con mi viejo: Siento que cuando sale es él.

Asimismo, remarcó que extraña “compartir las cosas lindas con él y contarle cosas”. “Hasta último momento, mi viejo tuvo una fuerza enorme. Siempre tenía mucha energía. Era muy metódico, aburridamente metódico”, recordó.

Su ex esposa Leonor también se expresó con respecto a este aniversario. “Todavía estoy cicatrizando. La última vez que lo vi con vida fue junto a enfermeros que los vistieron y llevaron en silla de ruedas. Se trató de mi último contacto físico con él. Y después vino el velatorio. Fue todo muy doloroso. Lamentablemente, pudo más la pulsión de muerte que la de vida”.