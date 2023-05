Liga Tucumana: Goleada de Llorens a Atlético

En la continuidad de la quinta fecha, Deportivo Llorens goleó 4-1 a Atlético en cancha de All Boys y quedó a un punto de los líderes del grupo A, San Juan y San Pablo. Facundo Cruz, Franco Zelarayán, Pablo Fernández y Matías Medina marcaron los tantos de Llorens. Descontó Eduardo Maza. Este último se fue expulsado por agresión a Cruz, aunque no fue el único de los “decanos” en ver la roja: también lo hicieron Gonzalo Soria y Leonel Valenzuela. Por el grupo F, el líder Concepción FC consiguió su cuarta victoria al hilo al superar 4-1 a Santa Ana con goles de Rolando Romero, Gonzalo Ontivero (2) y Braian Macías. Descontó Franco Borque. Por el grupo B, San José (Gabriel González y Gonzalo Giménez) le ganó 2-1 a Deportivo Marapa (Álvaro Silva). En el interzonal: San Ramón 2 (Ezequiel Bravo y Mauricio Salazar)-All Boys 2 (Juan Carabajal y Cristofer Delmidio). El encuentro fue suspendido al final luego de que la parcialidad de San Ramón arrojara proyectiles a la cancha. Hoy desde las 16 se completará la fecha con tres partidos: Ateneo Parroquial Alderetes-Jorge Newbery; San Lorenzo (Delfín Gallo)-La Florida y Santa Lucía-Experimental.