"No se ha cometido delito ambiental alguno", aseguró la defensa de Rocchia Ferro

El abogado del empresario, Eduardo Rothe, que en el juicio también representó el gerente del ingenio La Florida José Ramón Coronel, dijo a LA GACETA que no solo están disconformes con la sentencia, sino que "estamos convencidos de que hemos conseguido demostrar que no existe la comisión de un delito por múltiples razones que son más bien técnicas y que no viene al caso comentar".