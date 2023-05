Cartas de lectores: dengue

Hace unos días, de pasada, escuché a un hombre decir: “hoy todos hablan del dengue, ya van a pasar las elecciones y nadie se va a acordar más de dengue, ni de covid, ni de ninguna otra enfermedad. Esto es un invento del gobierno para tener distraída a la gente”. Evidentemente, este señor no sintió los efectos de dichas enfermedades. Y hay muchos más que piensan como él, porque no deben haber sentido ni un malestar siquiera. A mí me picó el mosquito infectado hace más de 40 días y todavía no me pasan los malestares. Por ahora, estoy en tratamiento con el gastroenterólogo, porque es en el estómago donde más me afectó el virus. Este problema -el del mosquito Aedes aegypti-, seguirá cuando pasen el frío y las elecciones, por lo que quisiera decirle a dicho señor desconfiado y a todos los que piensan como él, que se cuiden y sigan las instrucciones para que los bichos y la enfermedad no se sigan proliferando. Y les comento que, a mí, por lo menos, me resultó menos penosa la gripe que el dengue. Porque este último, me afectó física y moralmente; me obligó a cuestionarme que somos muy pequeños y permeables, tanto que un miserable bichito minúsculo nos hace sufrir a su antojo. Para colmo, en pleno sufrimiento, desfilando por frente de mi casa las comparsas de las próximas elecciones le ponían música al momento, convirtiéndolo en una desgracia valuada en $5.000 más el voto correspondiente, en una suerte de promoción de lo más importante de la democracia (el voto) degradado a su máximo exponente.