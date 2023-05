Cartas de lectores: lo que se debió hacer y no se hizo

El ministro Sergio Massa reclamó un “orden político”, para hacer frente al “desorden económico”. El planteo debió ser ampliado con la necesidad de recuperar el “poder político, “rifado” por el presidente Alberto Fernández en 2021, que junto a su inhabilidad (“Lo que debió prever el Presidente”, LA GACETA, 28/03/21) puso al pueblo argentino al borde del abismo socioeconómico, y al peronismo a un paso de su extinción (“En riesgo de extinción”, LA GACETA, 21/04/23). Los desaciertos se podrían sintetizar como “todo lo que se debió hacer, y no se hizo; y todo lo que se hizo, produjo sufrimiento al pueblo”. En el primer tramo de la frase, se puede señalar: no haber investigado la deuda con el FMI (“La Deuda”, LA GACETA, 25/09/20); no darle participación al pueblo en la negociación de la deuda, mediante un plebiscito, ambas herramientas claves para negociar el acuerdo; no haber denunciado ante la Corte Internacional de Justicia las irregularidades del FMI; no haber reducido la tasa de interés de las letras del BCRA, en beneficio de los jubilados; no haber denunciado el affaire de las cautelares para adquirir dólares al precio oficial; no haber dispuesto de una matriz de costos, para controlar los precios etc. En la segunda parte resalta la entrega a las grandes cerealeras, de un dólar a medida; la legalización de la maniobra de Macri con el FMI, para facilitar la fuga de los dólares; la aceptación de un acuerdo inflacionario con el FMI, incluidos ajustes diarios al tipo de cambio, que acompañan el aumento de los precios etc. La magnitud de la crisis puede impulsar al pueblo a llevar a la practica la frase de Perón: “…con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes…”, compromiso que el Presidente no podrá cumplir, por la debilidad política y de gestión que lo precede.