Aquí está la "data" para empezar la semana bien informados

¿Habrá paro de colectivos?

Al menos hasta el martes no. Ese día se reunirán el gremio y empresarios del sector. Si no llegan a un acuerdo salarial, podría haber medidas de fuerza. En ese caso, el gobierno nacional tiene la facultad de dictar nuevamente una conciliación obligatoria que pausaría el reclamo. El sindicato UTA a nivel nacional exige cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril sea de $262.000, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros $32.000 y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.