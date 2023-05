Avignone opina sobre municipalizar el servicio de agua

"Muchas veces los anhelos no realistas se convierten por el momento en utopías muy difícil de revertir. Algunos candidatos a intendentes no profundizan el tema, no es simple y el mero hecho en el contexto que vivimos es difícil de concretar, la idea suena linda, fui concejal por seis periodos, ocupé la intendencia transitoriamente y soy actual asesor y candidato acompañando a Romano Norri en su pretensión", señaló Avignone.