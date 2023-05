Luis Chitarroni: “Hacer coincidir el gusto con la moda es uno de los propósitos inconfesos de la literatura”

– Bien, la crítica es esencial, y a menudo tengo que interrumpir una pesquisa para atenuar la operación con la amenidad del relato (aunque éste a menudo no lo sea). Creo que todo está cifrado en uno de los cuentos ocultos, insospechados de la literatura argentina: “Los traductores de las mil y una noches”, en Historia de la eternidad, de Borges. Ahora, mientras trabajo en mis consideraciones sobre el siglo XIX, después de haber encontrado el crítico que más me importa, William Empson (que ojalá me haya influido), salgo en busca de esos grandes escritores que fueron despreciados por la arrogancia sin temeridad del llamado estructuralismo (con sus burlas a la buena memoria y el “enciclopedismo”): Saintsbury, Sainte-Beuve, Menéndez y Pelayo. Grandes narradores también.