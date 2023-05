Toda la agenda deportiva para seguir hoy sábado por TV

15:00Guatemala vs. Nueva Zelanda DIRECTV SPORTS + / 1613 TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

15:00Estados Unidos vs. Ecuador DIRECTV SPORTS / 1610 TYC SPORTS PLAY

18:00Argentina vs. Uzbekistan DIRECTV SPORTS / 1610 TV PUBLICA TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

18:00Fiji vs. Eslovaquia