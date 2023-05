Rugby: la rueda de las revanchas

Dicen que el rugby siempre da revancha, y aunque a veces hay que esperar un tiempo largo para eso, no es el caso del Regional: el fin de semana pasado se completó la primera rueda de la fase clasificatoria y esta tarde se abrirá la segunda, la que conduce a los playoffs, con cuatro partidos adelantados. El más atractivo, por la posición que ocupan ambos y porque se trata de un clásico, es el de Los Tarcos y Tucumán Rugby. El flamante líder (accedió a esa posición tras vencer a Old Lions la semana pasada) recibirá al 4° en el ex aeropuerto a partir de las 20, en un encuentro que contará con la transmisión en vivo de Directv Sports y será arbitrado por Álvaro del Barco. En la primera rueda, el triunfo fue del “verdinegro” por 30-17. Sin embargo, un dato a tener en cuenta es que los “rojos” son junto al Jockey salteño los únicos que mantienen su invicto de locales.