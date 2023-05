Rugby: sanciones para Tiro Federal y Tafí Viejo

El otro caso se produjo en el choque de la fecha 3 del Torneo de Desarrollo, cuando en el partido de Intermedia, el jugador Roberto Emanuel Ávila fue incluido en el equipo de Tafí para jugar los últimos minutos del partido contra Aguará. En este caso, la infracción fue que Ávila aún no había cumplido la mayoría de edad, por lo que no podía ser incluido en una división superior. “Sí, hubo una inclusión indebida”, admitió Diego Salas, presidente del club taficeño, que durante la suspensión jugará como local en cancha de Corsarios. “El chico está por cumplir 18 años próximamente, y a lo mejor el entrenador no lo sabía. Además, sólo jugó pocos minutos, aunque es lo mismo, no debió haber jugado. Hubo una infracción del reglamento y por eso aceptamos la sanción”, agregó Salas, aunque opinó que le parece demasiado dura: “justo ahora nos tocaba jugar de local con Coipú, con el que compartimos el primer puesto. Es un partido importante para nosotros, pero bueno, no nos queda otra que cumplir la sanción. Eso sí, espero que se sancione con la misma dureza a los que hagan lo mismo, porque este chico era el único que no estaba en condiciones reglamentarias de jugar, mientras que otros clubes a veces te presentan Primera e Intermedia con 16 jugadores fichados”.