Los recuerdos del Tucumán de niño desde una trompeta

- Todos los músicos buenos, aunque lo que más me gusta es la música latinoamericana, la salsa. Escucho mucho Rubén Blades, que ahora viene a Buenos Aires con Roberto Delgado, Willy Colón, Celia Cruz (con quien toqué), Clifford Brown, Louis Amstrong, Chet Baker, Freddie Harvard... Y mucho clásico. La música bien interpretada es lo más lindo que existe. Se aprende de todos los artistas y de todos los estilos, y eso te hace crecer como persona. Agradezco a todos los que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos; fue muy fuerte conocer al Indio Solari y ahora integrar los Fundamentalistas. Lo mismo sentí cuando conocí a Willy Crook y fui parte de Los Funky Torinos, porque ser miembro de una banda es lo mejor que te puede pasar. También hubo otros con los que no me llevé bien, y prefiero mandarlos al olvido.