El insólito engaño de Wanda Nara sobre su trabajo que fue descubierto por sus seguidores: “No me quemés”

El fallido relato de Wanda Nara que fue descubierto por sus seguidores

El posteo de Wanda no pasó inadvertido para algunos de sus más de 16 millones de seguidores. Es que sobre la mesa se podía ver que el celular de Martitegui marcaba que eran las 13:56. “Pero wanda el cel marca 13:56″, “Celular de Martitegui: No me quemés”, “Bueno, en esa foto son las 2 de la tarde casi. No las 6:30″, “¿Martitegui tenía la configuración horaria de otro país?”, fueron algunos de los comentarios que más se replicaron.