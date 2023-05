"¿Y por qué no vamos con Miguelito?": Jaldo contó cómo se propuso a Acevedo como compañero de fórmula

Por otra parte, dijo que él no es millonario. "Vivo de la actividad privada. Mi abuelo vino en un barco de España y vino a trabajar, fue productor tambero. Yo soy productor. Toda la vida he trabajado. Sábado y domingo me despierto a las cinco y voy al tambo. Es la actividad más sacrificada. Yo he mamado la cultura del sacrificio. No soy político-dependiente, no me enriquecí con la política. Trabajé toda la vida, con mucho esfuerzo. venía a estudiar en Tucumán con mucho sacrificio, viniendo en colectivo.

En este sentido dijo que su madre soñaba con verlo recibido. "Con eso soñaba mi mamá y lamentablemente ella murió un año antes de que me recibiera. Lamentablemente mi madre no me pudo ver recibido. Me duele. Son cosas de la vida", dijo.