Jorge Rial compartió la primera selfie tras su infarto en Colombia

Si bien se vivieron momentos de tensión con respecto a su salud, hoy finalmente fue dado de alta y él mismo lo anunció con un posteo en sus redes sociales. “Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio, pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad”, escribió el periodista junto a una postal de la cama en la que estuvo peleando por recuperarse.