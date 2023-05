Cómo le confirmaron a Miguel Acevedo que reemplazaba a Juan Manzur: "No pensaba ser el elegido”

Acevedo confesó que, en las conversaciones previas, Manzur le reconocía la posibilidad de tener que “elegir a alguien” en algún momento, previniendo un fallo en contra de la Corte Suprema. “Y tenía que ser alguien que tenga consenso, que no sea difícil de imponerlo en la estructura. No era conocido públicamente, pero he trabajado mucho con bajo perfil. La dirigencia sí me conoce. Por eso, en término político, me tenían que instalar. No pensaba ser el elegido”, reconoció.