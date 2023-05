Rodríguez Larreta: "Manzur hizo lo que siempre tendría que haber hecho"

“La inflación nos obliga todo el tiempo a decirle que no a las cosas que nos gustan. Y eso no es vida. No lo merecemos. Por eso, nuestro mayor compromiso en este contexto es defender el bolsillo de los argentinos, es llevarles alivio con medidas concretas para cuidar cada peso y que lo puedan usar para lo verdaderamente importante, que es su calidad de vida”, remarcó el Jefe de Gobierno.