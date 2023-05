Brasil llora la partida de Rita Lee, su indiscutida “reina del rock”

“Cuando muera, puedo imaginar las amables palabras de aquellos que me odian. Algunas estaciones de radio reproducirán mis canciones de forma gratuita, los colegas dirán que se me extrañará en el mundo de la música, quién sabe, tal vez incluso le den mi nombre a un callejón sin salida (...) Ningún político se atreverá a asistir a mi velorio, ya que nunca he subido al podio de ninguno de ellos y me levantaría del ataúd para abuchearlos”, escribió Rita Lee sobre lo que sucedería a su muerte.