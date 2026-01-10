Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Canal 10 proyecta una serie tucumana

Hace una década, se estrenó la producción audiovisual tucumana “Doble encierro”, con dirección de Víctor Martínez, producción de Andrea Montenegro y guión de Martín Giner. La ficción consiste en ocho historias que se entrelazan entre sí, de 25 minutos cada una, dentro de un espacio sofocante que parece no tener salida y donde los personajes afrontan situaciones de gran angustia ante hechos inesperados e incluso con elementos del horror y del absurdo. “Cada encierro es contado desde dos perspectivas: el que está adentro de ese lugar cerrado y el que está afuera, quien imposibilita la huida”, se adelanta. La acción transcurre en la cotidianeidad de una ciudad tranquila, de pocos habitantes, y donde nunca pasa nada relevante. La realización se emitirá esta noche y mañana, a partir de las 22, por la pantalla de Canal 10.