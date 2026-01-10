Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Varieté
“Achilata for export” vuelve con Ezequiel Nasci como invitado
Para combatir el calor con risas, música y mucho humor entre sketches, canciones en vivo, clown y personajes, La Teoría del Gran JA! repondrá esta noche “Achilata for export” en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con patio de comidas abierto desde las 21.30 y show que comenzará una hora más tarde. La propuesta está protagonizada por Pablo Vera y Benjamín Tannuré Godward, con Ezequiel Nasci como invitado especial.
“Doble encierro”
Canal 10 proyecta una serie tucumana
Hace una década, se estrenó la producción audiovisual tucumana “Doble encierro”, con dirección de Víctor Martínez, producción de Andrea Montenegro y guión de Martín Giner. La ficción consiste en ocho historias que se entrelazan entre sí, de 25 minutos cada una, dentro de un espacio sofocante que parece no tener salida y donde los personajes afrontan situaciones de gran angustia ante hechos inesperados e incluso con elementos del horror y del absurdo. “Cada encierro es contado desde dos perspectivas: el que está adentro de ese lugar cerrado y el que está afuera, quien imposibilita la huida”, se adelanta. La acción transcurre en la cotidianeidad de una ciudad tranquila, de pocos habitantes, y donde nunca pasa nada relevante. La realización se emitirá esta noche y mañana, a partir de las 22, por la pantalla de Canal 10.
El Cadillal
El stand up abre temporada en el teatro Armando Díaz
Hoy comenzará la quinta temporada teatral de verano en el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (sobre la ruta 347), que convocará a distintas propuestas cada fin de semana hasta febrero. La inauguración será a las 21.30 con el stand up de “Periféricos y proletarios”, con los monólogos de Lucas Valdez, Janet Robles, Florencia Cardozo, Antonella Leiva y Huerto Bravo Yñigo, quienes abordan temáticas universales tales como el trabajo, la familia, las creencias religiosas y la pertenencia al barrio, entre otros, desde la perspectiva del humor tucumano. Con el auspicio del Ente Tucumán Turístico, la grilla tendrá también a Cris Álvarez con “Puedo sola”, “Pedido de mano”, “Cuarentonas al ataque” y “Dos mujeres guerreras”, entre otras obras.