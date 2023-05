Pampita habló sobre el dibujo premonitorio que hizo su hija Blanca antes de morir

“¿Acaso sabías que te irías? ¿Cómo no lo supe? Te hubiese besado y retenido entre mis brazos desafiando hasta a Dios. Pero no me di cuenta”, se preguntó con profundo dolor. “En cambio, te vi reír con tus hermanos a carcajadas, vivir intensamente, llena de amor… Y de repente, partiste”, continuó.