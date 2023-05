Pampita contó cómo vivieron sus hijos la muerte de Blanca: "Bauti la soñaba"

Benicio, el menor de los cuatro hijos de la modelo y el actor, llegó años más tarde. "Tengo una rutina cada día: me quedo en la ducha una hora, y ahí, como estoy sola, rezo el rosario y lloro hasta que me duele la cabeza. De todos modos no encuentro calma, solo agoto las lágrimas para que Bauti y Beltrán no me vean así... ¿Qué injusto para Beltrán, tan chiquitito, tener a esta madre que no le hace payadas, ni le ríe ni le canta!"", reflexionó.