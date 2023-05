Pampita reveló las últimas palabras que llegó a decirle a Blanca antes de morir y emocionó a todos

Vicuña también añadió que el libro es una expresión honesta de todo lo que le tocó vivir: “Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto; pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras”