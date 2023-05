En campaña: Jaldo y Manzur participaron en un acto de Camioneros

“Los camioneros son quienes nos han permitido reactivar la economía de la provincia de Tucumán, transportando lo que produce nuestra actividad primaria de granos. Ellos son quienes llevan lo que produce nuestra industria al puerto, como el azúcar blanco, el limón y sus derivados, y el arándano. Las economías regionales no podrían funcionar si no estarían los camioneros de por medio, si no estuviera este gran gremio. Por eso, quiero agradecerle a César Torres y a toda la familia de trabajadores que hoy han estado festejando el Día del Trabajador”, destacó Jaldo.