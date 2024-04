Ley Bases: cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto en general

Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos. No obstante, legisladores de la Coalición Cívica, de la UCR y de Unión por la Patria intentaron modificar el artículo durante el debate en particular. No tuvieron éxito: el oficialismo se impuso con 135 votos positivos frente a 116 negativos y 2 abstenciones.