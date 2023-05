Apoyo a candidatos del Frente de Todos por Tucumán de la dirigencia de Alderetes

En uno de los encuentros, Andrés Galván expresó: “quiero dar las gracias a una persona que me enseñó a trabajar y a conducir. Que me enseñó la humildad para ejercer la política y que me acompaña siempre a todos lados. Se trata del gobernador, Juan Luis Manzur” y remarcó que fue quien aconsejó estar “siempre a la par de la gente. Antes, durante y después de las elecciones. No hay dudas que el 14 de mayo el gobernador de Tucumán se va a llamar Osvaldo Jaldo y el vicegobernador será Juan Manzur”.