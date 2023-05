Cuando las disidencias toman la escena cultural

- Fue en Jujuy en diciembre de 2022, en el Festival Diverso “Damas en coche”, y obtuvo el primer lugar por unanimidad del jurado. En esta reposición sentimos que los vínculos se fortalecieron siendo la base escénica-testimonial clave para nuestro trabajo. Actuamos siendo testimonio del presente y el pasado. Nuestras voces están ahí, nuestros cuerpos -velados o no por la máscara a representar-, pura intuición la que te lleva a traspasar la obra. Más que personajes, somos nosotres que a través de la transicionalidad de los relatos de cada unx damos vitalidad a una construcción del “ahí y ahora; la escena viva”. No es improvisación, es dar entidad a lo propio y genuino de la escena, una investigación de prácticamente todo un año. Y lo lúdico es un plus.