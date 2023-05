El día que Fito Páez recordó cómo fue la muerte de su papá: "Sentí un pequeño temblor"

“El Luna Park fue el 6 de diciembre y mi papá muere el 23. Él estaba ya muy enfermo. Mi tío Carrizo, el esposo de mi tía Charito, me llama y me dice: ‘Rodolfo, se está muriendo tu padre, vení para Rosario’. Y no le doy bola. A las dos horas me vuelve a llamar: ‘Se está muriendo tu padre, man, venís ya para acá’ y terminé yendo. Cuando llego pasó una cosa muy hermosa. Era mi papá. Entonces, pum, lo abrazo y siento un pequeño temblor, y cuando me retiro veo una lágrima. No tenía actividad cerebral, pero el cuerpo registró algo y largó una lágrima. Y a la media hora falleció”, manifestó.