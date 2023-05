Una inédita cirugía le devolvió la normalidad a la vida de una tucumana

A Elsi le colocaron un marcapasos provisorio: “En los primeros 15 días comenzamos ya a notar una diferencia, con este marcapasos y un celular que se conecta con Bluetooth, la doctora pueda ir marcando hasta dónde es la sensibilidad que tiene el intestino, si me molesta o no, si me siento cómoda o no y empezamos a encontrar las medidas justas, comencé a sentir que ya no me pasaba lo que antes, yo no podía desayunar y salir a la calle, antes me tenía que quedar en el lugar para ir automáticamente al baño, si iba a algún lugar donde me hiciera frío me generaba esta sensación de necesidad urgente de ir al baño y a partir del momento de la operación empecé a notar que ya no pasaba, que podía ir a tomar algo y quedarme y no tener pérdidas en la calle”.