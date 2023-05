Campero sobre la acusación en su contra: "Si me van a denunciar, yo también denunciaré a Jaldo"

“No tengo nada que perder. Y si me van a denunciar, yo también denunciaré a (Osvaldo) Jaldo. Me voy a defender con la misma herramienta. Agradezco a los vecinos porque, a partir de esta situación, me empezó a llegar información. Y creo que me confundí al decir que solamente (tenía tierras) en Tucumán. También en Salta tiene campo, de poroto”, dijo hoy Mariano Campero.