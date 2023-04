Campero deberá dar explicaciones al Concejo tras la acusación de malversación

El edil aliado al camperismo destacó que la Intendencia no escondió el movimiento de partidas. Opinó que tras el decreto se dio cuenta de su error y envió luego un proyecto ad referéndum. Reconoció que “es realmente sorpresivo” que en el Municipio no sepan que una ordenanza se modifica con otra, no con un decreto. De todos modos, rechazó las suposiciones que se hicieron sobre el destino de las partidas. “Acá se dijo que era para cargos electivos, para la compra de bolsones, para la compra de votos… Me parece insólito que los concejales peronistas estén pidiendo pavimento en vez de ayudas sociales porque la gente no llega a fin de mes por culpa de su propio Gobierno”, expuso antes de impulsar la moción que se impuso con seis votos positivos y le dio cierre a un debate caliente.