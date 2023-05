Conflicto docente: se retomó el diálogo, pero el paro se mantiene

El diputado y candidato a gobernador Roberto Sánchez (UCR) reclamó al Gobierno por la falta de reacción para evitar el paro de los docentes tucumanos. “La gestión de (Juan) Manzur y (Osvaldo) Jaldo nos regresó al pasado. Las escuelas de toda la provincia están vacías de alumnos por el paro de sus docentes, como ocurrió durante mucho tiempo durante la década del 80 y del 90. La inflación y los bajos salarios que paga el Estado provincial a sus educadores devolvieron a Tucumán a una foto que no queremos ver. Falta diálogo y falta gestión para un modelo que hace agua por todos lados y que ya no puede asegurar la continuidad educativa”, cuestionó Sánchez. “Están muy ocupados en su agenda electoral y no gestionan. Las consecuencias las pagan los maestros que no cobran como corresponde por la tarea que tienen y los chicos que dejan de concurrir a clases. Esto no puede repetirse”, dijo.