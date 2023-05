El día patrio que quieren olvidar

La Constitución histórica establece en la Argentina, tres décadas antes de los sangrientos hechos acontecidos en Estados Unidos, el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita. No es lo único con lo que nuestro país se anticipa a varios. “En la Nación Argentina no hay esclavos”, establece el artículo 15. Y mediante esa garantía la esclavitud queda abolida en la Argentina en 1853. Después la imitarán Perú (1854); Venezuela (1855); EEUU (1865) y Brasil (1871-1888). Es decir, en la Argentina el trabajo es libre. Pero no sólo eso: no debe haber discriminación para acceder a un puesto. Porque en este país, declara el artículo 16, no hay prerrogativas de sangre o de nacimiento, ni títulos de nobleza. “Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”, garantiza la norma. La inspiró, para orgullo tucumano, Juan Bautista Alberdi.