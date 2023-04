Dimes y diretes de la política

Alfaro fue a la justicia por los carteles vandalizados

El intendente Germán Alfaro, precandidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio (JxC), formalizó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Atentados contra la Persona por los delitos de “daño intencional” y “amenazas”, luego de la vandalización de cartelería que promociona su postulación en fórmula con Roberto Sánchez. El líder del PJS formalizó un escrito de 17 lizados páginas, en el que solicita la apertura de una investigación para dar con los autores del hecho registrado en avenida Sarmiento al 1.300. “El riesgo real que implica mi actividad política diaria se manifestó con estas destrucciones. Tratándose de un mensaje categórico para detener nuestros recorridos diarios por los barrios y las localidades del interior y silenciar las voces de las personas que pensamos diferente. Lo que me genera un temor hacia el futuro cercano cuando la fecha de los comicios esté a un paso. No solo hacia mi persona, sino también hacia los miles de ciudadanos que confían y comparten nuestro pensamiento político”, planteó Alfaro en la demanda. Y aseguró que “esta amenaza también se demuestra en el hecho que los carteles promocionales del Frente de Todos por Tucumán y del Partido Fuerza Republicana, que se encuentran al lado de los nuestros, no fueron tocados, ni sufrieron ningún daño”. Además, requirió que se soliciten las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.