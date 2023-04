Mayoría de edad para la milonga de la plaza Urquiza

- La gente reacciona bien. Pero yo soy particular, soy muy tradicional, me gusta la música de antes. Ahora hay muy buenas orquestas, muy buenos grupos musicales que suenan bien. Pero, como te digo, soy muy de la guardia vieja, así que en eso ando. Me gusta todo, me gusta que se fusionen estilos, pero siempre que no pierda la esencia del tango, eso sí.