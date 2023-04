Courel: “fue una reasignación de partidas; es falsa la presentación”

Courel subrayó que el decreto 994/2022 que está siendo cuestionado por los concejales se firmó el 1 de marzo y aseguró que ese mismo día se notificó al Concejo Deliberante. “Esto tiene intencionalidad política, por la fecha y por quiénes lo presentan. Ellos hicieron una presentación, no una denuncia ante la Justicia”, dijo y afirmó que no hay nada que esconder. Además, disparó directamente contra Sangenis, ex comisionado rural de Cebil Redondo.