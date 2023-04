Miguel Pichetto lanzó su precandidatura a presidente con críticas a Milei y el Gobierno

“La Argentina sale por el lado del capitalismo, pero, a no confundirse: no por el lado del neoliberalismo financiero, no por el lado de los que se reunieron el otro día en Bariloche y no me invitaron. Ese sector no tiene la visión de la gente”, sostuvo, en alusión al Foro Llao Llao, al que asistieron importantes empresarios y algunos presidenciables, como Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Javier Milei.