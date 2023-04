Turf: Prohibition se despide en Santiago y buscará brillar entre los fondistas

Será la última puesta en escena de Prohibiton. La yegua tucumana aparece como una de las grandes animadoras del Gran Premio “Autonomía Provincial”, la prueba más importante de la reunión de hoy en el hipódromo de Santiago del Estero.

Luego de seis temporadas compitiendo en el más alto nivel, la defensora de la caballeriza “Don Antonio” le pondrá fin a su notable campaña de pista en la exigente prueba de 1.700 metros, donde tendrá 11 adversarios. “El próximo mes será llevada a un haras de Buenos Aires, donde iniciará su camino como madre”, contó Luis Zamora. Él y su hermano Fernando son los propietarios de la nieta materna de Tapit.

Antes de iniciar un nuevo camino, la pupila de César “Rulo” Assad buscará imponerse en la competencia más importante del turf santiagueño, que tendrá una recompensa de $ 2,5 millones para el ganador.

Prohibiton, que será conducida por Walter Marrades, viene de ganar el especial “Antonio Zamora López”, donde venció por dos cuerpos a Pertinax Joy, en 1’31”3/5 para los 1.500 metros sobre pista fangosa.

Solo Quiereme, Golpe Final y Pertinax Joy serán los otros representantes del “Jardín de la República” que tendrá el cotejo, donde además participarán el rosarino Leopolis, el porteño Joe Happy y los santiagueños Roman The Mad, Don Mágico, Mclain, Falling For You, Lingard y Chiovere.

La jornada, que se iniciará a las 8.30 y culminará a las 21, contará con 26 carreras y habrá una gran participación de ejemplares tucumanos.

En tanto, el domingo se llevará a cabo una nueva reunión en el hipódromo local. La central será el especial “Manuel Coronel”, sobre 1.400 metros. Allí competirán Che Mariscal, Dipinto, Don Gaban, Pertinax Joy, Mezcal, Slew of Valid y Solo Quiereme.

Otras de las pruebas atractivas que tendrá el mitin será la reservada para potrillos y potrancas, que intentarán mostrar su potencial sobre 800 metros. Aesthetic Sound, Pernigotti, Pochito Lindo, Zinzan Broke, Forli Chuck, Tafeeta, Trendic Topic, Wining Life y Rey Vida Buena serán los participantes.