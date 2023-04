Biden, pese a su edad, se lanza a la reelección

Biden hizo su anuncio en un video publicado por su nuevo equipo de campaña, en el que declara que su trabajo es defender la democracia estadounidense. Abre con imágenes del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del ex presidente Trump. “Cuando me presenté a la presidencia hace cuatro años, dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos”, dijo Biden. “No es momento de ser complacientes. Por eso me presento a la reelección”. “Terminemos el trabajo. Sé que podemos”, dijo.