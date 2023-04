¿Qué motivó a Alberto Fernández a bajarse de la pelea electoral?

El albertismo considera que el ex motonauta puede ser el candidato ideal para representar al espacio en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque el actual diplomático no está del todo convencido de encolumnarse en esa corriente para competir con el postulante que el cristinismo designe. Aún más, Scioli cree que puede representar a ambas vertientes del oficialismo, aunque choca contra el hijo de la Vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner. En esas conversaciones también se inscribe Agustín Rossi, reemplazante de Manzur en la Jefatura de Gabinete de ministros. El tucumano, a su vez, señala que tiene la cabeza puesta en la puja electoral de la provincia. Un triunfo en los comicios del 14 de mayo le dará la fortaleza suficiente para sentarse en la mesa de discusión nacional, como un dirigente territorial de peso en esta parte del país. Manzur aceitó sus contactos con algunos de sus pares de distritos peronistas, con los intendentes del conurbano bonaerense y con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) ante la posibilidad de avanzar en su proyecto “Juan 23”. No obstante, entre los colaboradores del mandatario provincial se consolida la idea de que este no sería el turno electoral ideal para que Manzur se presente, sino en 2027. A juzgar por las encuestas, su instalación en el mapa electoral no le garantiza escalar lo suficiente dentro de la interna.