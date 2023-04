"Los tucumanos saben que la inflación que les come el bolsillo se duplicó con Manzur en la Nación"

Por su parte, Elías de Pérez, candidata a legisladora, señaló que los antecedentes de Manzur en la Nación no son los únicos en la retina de los tucumanos. "Los vecinos no se olvidan que durante todas estas décadas años la seguridad nunca fue una prioridad, que la presión fiscal de Tucumán es superior a la de las otras provincias. Que los puentes, las escuelas y las comisarías se caen a pedazos. Que en pleno 2023 hay barrios que abren las canillas y no tienen agua, mientras que en todas las esquinas pisamos desechos cloacales. Aunque pongan miles de millones en los mejores carteles de campaña, todavía no encontraron ninguno que pueda tapar toda la desidia que demostraron. Roberto Sánchez será el gobernador de Tucumán".