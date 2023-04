Alberto Fernández: de Caballito a la Casa Rosada en helicóptero

Serios cuestionamientos recibió el presidente, Alberto Fernández, por haber usado el helicóptero oficial para regresar a la Casa Rosada tras haber visitado una radio en Caballito y haber participado del programa que conduce Mex Urtizberea en Nacional Rock. La nave aterrizó en la cancha de Ferrocarril Oeste para buscar a jefe de Estado. La imagen fue viralizada y las criticas abundaron en las redes sociales por el gasto que representa usar este medio de transporte.

En la entrevista, el presidente admitió que se sintió muy “impactado” con el mensaje que le dejó una mujer al enterarse que se había bajado de la reelección. “En las redes, los mensajes de la gente fueron impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. La piel se me pone uf…me emociona”, recordó al borde del llanto. “Una señora me dejó un mensaje que decía: “Mi mamá murió por el COVID, después murió mi papá por el Covid pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendidos. Gracias Alberto. Fue tremendo”, relató con lágrimas en los ojos. Para el mandatario, ese reconocimiento fue muy especial ya que esa mujer “tomó realmente dimensión del problema que nos tocó”. (infobae.com)