La portavoz de la Casa Rosada afirmó que la escalada del "blue" respondió a “un golpe de mercado”

En la misma línea, indicó que el escenario electoral está abierto tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no competir por su reelección, y subrayó que aunque las opciones estén planteadas, no hay ninguna cerrada. Además, insistió en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ya que no formará parte de las listas del Frente de Todos.